موسكو: مقتل 32 شخصا بتحطم طائرة نقل روسية خلال هبوطها بمطار حميميم بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن تحطم طائرة نقل خلال هبوطها في مطار حميميم، شرق سوريا، الأمر الذي أدى إلى مقتل 32 شخصا.

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ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية بيان وزارة الدفاع والذي جاء فيه: "يوم 6 آذار/ مارس في الساعة 3 من بعد الظهر بتوقيت موسكو تحطمت طائرة نقل روسية من طراز آن-26 أثناء هبوطها في مطار حميميم. ووفق المعطيات فإن 26 راكبا و6 أعضاء من الطاقم كانوا على متن الطائرة المنكوبة وجميعهم لقوا حتفهم."

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطلا فنيا،" مشيرة إلى أن "طائرة آن-26 اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر."