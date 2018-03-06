روسيا تعرض على المسلحين بالغوطة الشرقية مخرجا آمنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عرضت وزارة الدفاع الروسية، على المسلحين في الغوطة الشرقية وعائلاتهم ممرا آمنا للخروج من المنطقة في الوقت الذي يستمر فيه الجيش السوري الموالي للنظام بالقصف.

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وقالت الدفاع الروسية في بيانها إنها ستحمي "الثوار" الذين سيقبلون بذلك لافتا إلى أن الجيش الروسي سيوفر الحماية والنقل لهم.

من جهته قال الناطق باسم مركز المصالحة الروسي، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "في هذه المرة تم فتح ممر ليس فقط للمدنيين في الغوطة الشرقية، بل وللمسلحين وأسرهم. وفي الوقت نفسه، يسمح لأفراد التشكيلات المسلحة غير المشروعة بحمل أسلحتهم الشخصية".

ولفت زولوتوخين وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية: "اليوم اعتبارا من الساعة 9 حتى 14 بدأت هدنة إنسانية ثامنة".