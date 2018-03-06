بعد تقارير أنه قصد تركيا.. سفارة السعودية بأنقرة توضح تصريح ولي العهد عن "قوى الشر بالمنطقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، الثلاثاء، تصريح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومن قصد بتصريحات إعلامية له خلال زيارته لمصر عن "قوى الشر في المنطقة."

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وقال المتحدث الإعلامي باسم السفارة السعودية بتركيا، في بيان منشور على موقع السفارة الرسمي: "إشارة إلى التقارير الصحفية التي ذكرت أن سمو ولي العهد قد ذكر في لقاء له مع بعض الإعلاميين في القاهرة أن هناك قوى للشر في المنطقة وكان من ضمنها ما نقله بعضهم بأن سموه قال إنها تركيا."

وتابع المتحدث قائلا: "فإننا نوضح أن المقصود بكلام سمو ولي العهد هو ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الراديكالية."