فيلق الرحمن بالغوطة لـCNN: لم يصلنا عرض "الخروج الآمن" الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وائل علوان، المتحدث باسم فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية بسوريا، إنهم لم يتلقوا عرض "الخروج الآمن" الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية للمسلحين وعائلاتهم في المنطقة.

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وأوضح علوان في تصريحات لـCNN: "لا يوجد تواصل مع الروس أبدا، ولم يقدم عرض رسمي،" لافتا إلى أن "الثوار في الغوطة الشرقية ومن ضمنهم فيلق الرحمن يرفضون الخروج من المنطقة."

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية، عرضت الثلاثاء، على المسلحين في الغوطة الشرقية وعائلاتهم ممرا آمنا للخروج من المنطقة في الوقت الذي يستمر فيه الجيش السوري الموالي للنظام بالقصف، وقالت في بيانها إنها ستحمي "الثوار" الذين سيقبلون بذلك لافتا إلى أن الجيش الروسي سيوفر الحماية والنقل لهم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.