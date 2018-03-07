لندن قبل بدء لقاءات بن سلمان: فصل جديد والسعودية أكبر قوة بالمنطقة

لندن، بريطانيا (CNN) -- وصف مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الزيارة التي يبدأها رسميا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى بلادها الأربعاء بأنها "فصل جديد" في العلاقات مع الرياض التي وصفها بأنها واحدة من "أقدم الأصدقاء" في الشرق الأوسط، مشددة على أنها المباحثات ستطال جوانب إقليمية في مقدمتها الأوضاع باليمن وسوريا والعراق.

وقال بيان صادر عن مكتب ماي إن الزيارة هي الأولى لبن سلمان منذ توليه منصب ولي العهد عام 2017، وهي السنة التي وضع عندها برنامجه للإصلاحات الداخلية الكبيرة في المملكة التي وصفها البيان بأنها "القوة الأكبر سياسيا ودبلوماسية واقتصاديا في الشرق الأوسط".

وشدد البيان على أن زيارة ولي العهد السعودي ستنطلق من الأرضية التي وضعت أسسها زيارة ماي إلى السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وستساهم تنسيق التعاون بمواجهة "تحديات دولية مثل الإرهاب والتطرف والصراع الدائر في اليمن وكذلك الأزمة الإنسانية في ذلك البلد، علاوة على ملفات إقليمية أخرى مثل العراق وسوريا."

وبحسب البيان فإن مشروع الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030" يحمل الكثير من الفرص لرجال الأعمال والقطاع التجاري البريطاني، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والترفيه، إلى جانب تحويل المملكة إلى مركز استثماري دولي ونية الأمير السعودي استطلاع الطرق التي يمكن عبرها تعزيز الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة في قطاعات مثل البنية التحتية.

يذكر أن ولي العهد السعودي وصل إلى لندن قادما من مصر التي زارها منجزا مجموعة من الاتفاقيات أبرزها ما يتعلق بتنظيم التعاون مع القاهرة في مشروع "مدينة نيوم".