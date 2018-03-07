شاهد.. لافتات تحمل صورة محمد بن سلمان أمام سفارة قطر في لندن

لافتات لمحمد بن سلمان أمام سفارة قطر في لندن

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 02:31 (GMT +0400).
الأمير محمد بن سلمانالمملكة العربية السعوديةبريطانياقطرالأزمة القطرية الخليجية
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يزور الأمير حالياً المملكة المتحدة، وسيجتمع مع الملكة ورئيسة الوزراء فى وقت لاحق، الأربعاء.

(CNN)-- محاكاة للفيلم الذي رشح للفوز بجائزة أوسكار “ثلاث لافتات”، ظهرت صور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على عربات خارج سفارة قطر في لندن.

الأمير محمد بن سلمانالمملكة العربية السعوديةبريطانياقطرالأزمة القطرية الخليجية