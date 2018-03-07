(CNN)-- محاكاة للفيلم الذي رشح للفوز بجائزة أوسكار “ثلاث لافتات”، ظهرت صور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على عربات خارج سفارة قطر في لندن.
شاهد.. لافتات تحمل صورة محمد بن سلمان أمام سفارة قطر في لندن
لافتات لمحمد بن سلمان أمام سفارة قطر في لندن
الشرق الأوسط
آخر تحديث الأربعاء, 07 مارس/آذار 2018; 02:31 (GMT +0400).
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يزور الأمير حالياً المملكة المتحدة، وسيجتمع مع الملكة ورئيسة الوزراء فى وقت لاحق، الأربعاء.
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