(CNN)-- بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فإن مؤتمر أيباك بواشنطن يتعلق بموضوعين، الأول هو علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل، والثاني هو مكافحة إيران وأثرها النامي في الشرق الأوسط. بدأ نتنياهو خطابه بشكر الرئيس ترامب لاعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ثم تحدث عن إيران قائلاً إن الظلام يهبط على المنطقة، وإنه إن لم يُعالج الاتفاق النووي مع إيران فإن ترامب سيبتعد عنها بدعم من إسرائيل ودول أخرى بالشرق الأوسط.
نتنياهو يهاجم إيران من أمريكا: الظلام يهبط على المنطقة
نتنياهو يهاجم إيران: الظلام يهبط على المنطقة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و54 دقيقة.
1:32
ليس من المفاجئ أن نتنياهو لم يتحدث عن تحقيقات الفساد التي يواجهها في بلاده.
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