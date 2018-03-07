محمد بن سلمان يلتقي الملكة إليزابيث وتيريزا ماي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، الأربعاء، في قصر باكنغهام، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في بداية زيارته إلى بريطانيا التي تستمر لمدة 3 أيام.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد نقل تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الملكة إليزابيث. وأضافت أنه "تم تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية السعودية البريطانية، وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين". وتابعت بالقول إن الملكة إليزابيث أقامت مأدبة غداء على شرف ولي العهد بمناسبة زيارته.

كما التقى ولي العهد السعودي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والأمير تشارلز أمير ويلز وولي عهد بريطانيا، والأمير وليام دوق كامبريدج. وكانت رئيسة الوزراء قالته إنها ستناقش بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان عندما تلتقي ولي العهد السعودي.

ودافعت ماي، خلال كلمة لها في البرلمان البريطاني عن تحركات المملكة العربية السعودية في اليمن، قائلة إن "تدخلهم في اليمن جاء بناء على طلب من الحكومة الشرعية". وأضافت: "نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني المروع في اليمن وتأثيره على الناس. ولذلك، نحن كحكومة رفعنا حجم المساعدات لليمن، نحن ثالث أكبر متبرع بالمساعدات الإنسانية لليمن".