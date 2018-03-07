رئيسة وزراء بريطانيا: سنناقش حقوق الإنسان مع ولي العهد السعودي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، أنها ستناقش بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان عندما تلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور بريطانيا، وذلك خلال كلمة لها في البرلمان البريطاني.

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وردا على سؤال من نواب البرلمان عن صفقات السلاح مع المملكة العربية السعودية واستخدام أسلحة بريطانية الصنع في اليمن، قالت ماي: "نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني المروع في اليمن وتأثيره على الناس. ولذلك، نحن كحكومة رفعنا حجم المساعدات لليمن، نحن ثالث أكبر متبرع بالمساعدات الإنسانية لليمن".

ودافعت رئيسة وزراء بريطانيا عن تحركات المملكة العربية السعودية في اليمن، قائلة إن "تدخلهم في اليمن جاء بناء على طلب من الحكومة الشرعية"، في إشارة إلى حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

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وكان بيان صادر عن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا اعتبر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان "فصل جديد" في العلاقات مع الرياض التي وصفها بأنها واحدة من "أقدم الأصدقاء" في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن المباحثات ستطال جوانب إقليمية في مقدمتها الأوضاع باليمن وسوريا والعراق.