لكل نساء العالم..أنتن حرات دائماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لكل النساء المختلفات..لأولئك اللواتي يحاربن "التقاليد البالية" وينتصرن لأنفسهن ولبنات جيلهن. لكل امرأة قررت أن تبني نفسها وتتحدى الطريق المرسوم لها منذ طفولتها، لكل امرأة وقفت وقالت "لا" بصوت عال جداً.
لكل النساء "القويات" واللواتي يشعرن بفقدان الأمل أحياناً، والإحباط أحياناً أخرى، واللواتي لا يقبلن العنف ويواجهنه، لأولئك اللواتي يُكملن الطريق برغم كل المشقات، وللكثيرات اللواتي يحببن الحياة بكل ما فيهن من أمل وقوة..ألف تحية باليوم العالمي للمرأة وكل يوم.
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