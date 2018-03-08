خامنئي: الحجاب يقطع طريق انحراف المرأة.. والتعري معيار نساء الغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، أن الحجاب "وسيلة لصون المرأة وليس لتقييدها"، بينما وصف المرأة الغربية بأنها "نموذج منحرف لإنسانية ومكانة المرأة"، ورأى أن التعري أصبح معيارا للمرأة الغربية.

حملة الأربعاء الأبيض.. احتجاج نساء إيران على الحجاب القسري 0:56

تصريحات خامنئي جاءت خلال تجمع لإحياء ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء، لكنها تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة وجاءت وسط حملة لناشطات إيرانيات يطالبن بالحق في خلع الحجاب. وقال خامنئي إن "للمرأة في المنطق الإسلامي نموذج وإطار كامل، المرأة المسلمة هي ذاك الوجود الذي يتسم بالإيمان والعفاف، ويتصدى لأهم جانب من تربية الإنسان، وله تأثيره في المجتمع، ويتكامل علمياً ومعنوياً، ويدير كيان الأسرة بالغ الأهمية ويكون مبعثاً لسكينة الرجل".

وأضاف: "هذه الأمور كلها تقع إلى جانب الخصال الأنثوية مثل اللطافة، ورقة القلب وامتلاكها قابلية تلقي الأنوار الإلهية. هذا هو نموذج المرأة المسلمة". وتابع بالقول إن "الحجاب أداة صون وحفظ للمرأة وليس لتقييدها... لقد قطع الإسلام الطريق على المسار الذي ينتهي بالمرأة إلى نقطة الانحراف ولم يسمح بذلك بواسطة الحجاب"، وفقا لما جاء على موقعه الرسمي.

واعتبر خامنئي أن "المرأة الغربية اليوم نموذج منحرف لإنسانية ومكانة المرأة". وقال: "اليوم يُعتبر استمالة أنظار الرجال وإثارة لذاتهم الخصوصية الأهم والأبرز للمرأة الغربية خلافاً لجميع الخصائص المميزة والبارزة التي تتمتع بها المرأة المسلمة". وأضاف: "لقد أضحى التعري معياراً للمرأة الغربية. ولكم أن تلاحظوا كيف ينبغي على الرجل أن يكون مستوراً بالكامل في مراسمهم، فيما ينبغي على المرأة أن تتعرى ما استطاعت".