شاهد.. ليلة من الجحيم في الغوطة وألف قتيل في أسبوعين

ليلة من الجحيم في الغوطة وألف قتيل في أسبوعين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
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1:26

وسط الفوضى... الأطفال يتمددون وحدهم، لا يد لإمساكها، ولا أحد يواسيهم...

(CNN)-- سقط ألف قتيل على الأقل وأصيب نحو 5 آلاف آخرين خلال أسبوعين في الغوطة الشرقية المحاصرة التي تتعرض للقصف من النظام السوري، وفقا لما ذكرته منظمة أطباء بلا حدود. بينما أكد أطباء ونشطاء في الغوطة الشرقية أن ليلة الثلاثاء شهدت قصفا عنيفا وغارات مكثفة أعاقت الطواقم الطبية عن مساعدة المصابين.

سورياالعنف بسوريادمشقريف دمشقروسيا