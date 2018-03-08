شاهد.. ليلة من الجحيم في الغوطة وألف قتيل في أسبوعين

(CNN)-- سقط ألف قتيل على الأقل وأصيب نحو 5 آلاف آخرين خلال أسبوعين في الغوطة الشرقية المحاصرة التي تتعرض للقصف من النظام السوري، وفقا لما ذكرته منظمة أطباء بلا حدود. بينما أكد أطباء ونشطاء في الغوطة الشرقية أن ليلة الثلاثاء شهدت قصفا عنيفا وغارات مكثفة أعاقت الطواقم الطبية عن مساعدة المصابين.