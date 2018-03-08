الغوطة الشرقية.. كيف تظهر الابتسامة وسط الجحيم؟ 

(CNN)-- لا يوجد مكان على وجه الأرض يصعب فيه تفادي القنابل مثل الغوطة الشرقية، فلا قرار لمجلس الأمن، ولا وعود روسيا أوقفت القصف أو أوقفت تصاعد أعداد القتلى بشكل يومي.