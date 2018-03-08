الغوطة الشرقية.. كيف تظهر الابتسامة وسط الجحيم؟ الغوطة الشرقية.. كيف تظهر البسمة وسط الجحيم؟ الشرق الأوسط آخر تحديث منذ ساعة و5 دقائق. سورياريف دمشقدمشقروسيا شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:58 المدنيون هنا.. متشككون من عروض الإخلاء عبر ما تسمى ممرات إنسانية (CNN)-- لا يوجد مكان على وجه الأرض يصعب فيه تفادي القنابل مثل الغوطة الشرقية، فلا قرار لمجلس الأمن، ولا وعود روسيا أوقفت القصف أو أوقفت تصاعد أعداد القتلى بشكل يومي. سورياريف دمشقدمشقروسيا شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"me-080318-Ghouta-Nowhere-Safe","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/08","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east","middle_east:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.