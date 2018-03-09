قطر ترد على السعودية: هناك دول كبيرة ولكن عقولهم صغيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن وصف المسؤولين السعوديين لقطر والأزمة معها بأنها "صغيرة جدا"، وذلك في تصريحات صحفية نشرتها وزارة الخارجية القطرية، الخميس.

وكان سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي نقل عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله خلال لقاء إعلاميين مصريين على هامش زيارته للقاهرة، إنه "لا يشغل نفسه بأزمة قطر" مضيفا: "من يتولى الملف أقل من رتبة وزير، وعدد سكانها (قطر) لا يساوي شارعا في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم" وفق تعبيره. وأضاف القحطاني أن ولي العهد قارن سياسة أمريكا تجاه كوبا مع سياسة الدول الأربع مع قطر، في إشارة إلى الإمارات والسعودية ومصر والبحرين. وسبق لولي العهد السعودي أن وصف قطر بأنها "قضية صغيرة جدا جدا جدا"، وهي تصريحات كررها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

من جانبه، قال وزير خارجية قطر: "نحن نرى انشغال مسؤولي المملكة العربية السعودية بقضية قطر وانشغالهم بالتعبير عن أنها صغيرة جدا جدا، أولا الدول لا تقاس بحجمها، وقد نكون دولة صغيرة ولكن أصحاب عقول وقلوب كبيرة تهتم بمواطنيها وبمقيميها وهناك دول كبيرة ولكن قلوبهم وعقولهم صغيرة وضيقة الأفق وتقتضي فقط التآمر وبث عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "أما تشبيه القضية بأمريكا وكوبا، ليست المسألة في تشبيه قطر بكوبا ولكن تشبيه السعودية بالولايات المتحدة واستخدام مصطلحات عفى عليها الدهر، وأنا لست متأكدا أن الولايات المتحدة اليوم تتقبل مثل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها قبل 50 عاما ضد كوبا". وتابع بالقول: "مثل هذه التصريحات للأسف نراها منتشرة، ولكن من منكم يعمل إحصائيات كم مرة ذكرت قطر من قبل هؤلاء المسؤولين السعوديين، وفي هذا اللقاء بالذات، تجد أنها هي التي غلبت على تصريحاتهم".