السعودية 48 - قطر 24.. بيع مقاتلات "تايفون" للدولتين ينقذ الصانع البريطاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى لندن، مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية بريطانيا، من بينها مذكرة نوايا لشراء 48 مقاتلة من طراز "تايفون"، التي وقعت قطر صفقة لشراء 24 مقاتلة منها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتمع مع وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون في قاعدة "نورث هولت" الجوية، حيث حلقت مقاتلات "تايفون" ترحيبا بالأمير محمد بن سلمان.

وأضافت أنه جرى "استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب".

ووقع الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني على "مذكرتين وترتيبات خاصة بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق أوجه التعاون والشراكة من خلال نقل وتوطين التقنية، والشراكة الصناعية والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات الفنية وفق رؤية المملكة 2030. كما تم التوقيع بعد ذلك على مذكرات تفاهم وترتيبات تتعلق بتعزيز التعاون العسكري في عدد من المجالات"، بحسب "واس".

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع البريطاني أن زيارة ولي العهد السعودي "فتحت فصلا جديدا في العلاقات التاريخية بين البلدين". وقال وليامسون، عبر حسابه على تويتر: "لقد اتخذنا خطوة حيوية نحو استكمال صفقة أخرى لمقاتلات تايفون، سوف تساعد في تعزيز الأمن في الشرق الأوسط، وتعطي دفعة قوية للصناعة البريطانية والوظائف في قطاع طيراننا منقطع النظير".

في الوقت نفسه، أعلنت شركة "BAE Systems" البريطانية للصناعات العسكرية، التي تنتج مقاتلات "تايفون"، أن "الحكومة البريطانية وقعت مذكرة نوايا مع السعودية بهدف إنجاز صفقة شراء 48 طائرة تايفون". وقالت الشركة: "إنها خطوة إيجابية تجاه التوصل إلى اتفاق مع شريكنا الذي نقدره". وأضافت الشركة: "نحن ملتزمون بدعم المملكة في تحديث القوات الجوية السعودية وتطوير القدرات الصناعية المهمة لتحقيق رؤية السعودية 2030". وارتفعت قيمة أسهم الشركة بنسبة 2.17% فور الإعلان عن مذكرة النوايا فقط.

وكانت شركة "BAE Systems"، أكبر شركات الصناعات العسكرية البريطانية، تواجه صعوبات مالية بسبب تباطؤ الطلب على مقاتلات "تايفون"، وذكرت وسائل إعلام بريطانية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قررت خفض حوالي 2000 وظيفة بسبب تباطؤ الطلب.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، في الدوحة، صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لبيع قطر 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون". وقال وليامسون إنه "العقد الأكبر منذ عقد من الزمن على صعيد مبيعات "تايفون". وأضاف أن "الصفقة تعكس الثقة بالصناعة العسكرية البريطانية وتؤمن آلاف الوظائف وتضخ المليارات في الاقتصاد البريطاني".