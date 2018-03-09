خارجية أمريكا توضح موقع السفارة بالقدس: جزء غربي وآخر فيما يعتبر بالأرض التي لا يملكها أحد

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن موقع السفارة الأمريكية في القدس تم تناوله مرارا في السابق لافتا إلى أن "جزء من السفارة، جزء من الموقع يقع في القدس الغربية وجزء فيما يعتبر بالأرض التي لا يمتلكها أحد.."

عريقات يسأل ترامب: ماذا بقي لنناقشه؟ 0:55

وتابعت المتحدثة في المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، حيث قالت: "هذه هي المنطقة التي كانت في السابق... تم تجريدها رسمياً من السلاح بين العامين 1949 و1967. تقع بين خطوط هدنة العام 1949. فيما يتعلق بالمسائل الأبعد من ذلك، مسألة الحدود ومختلف تلك المسائل، كلها تخضع لمفاوضات الوضع النهائي."

وأضافت نويرت وفقا للبيان اليومي الصادر ع الخارجية الأمريكية والذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "لم نتخذ قراراً بشأن الحدود. تبت مفاوضات الوضع النهائي بذلك. نحن نعتبر أنّ جزءاً من الموقع يقع في القدس الغربية وجزء فيما يعتبر بالأرض التي لا يمتلكها أحد."