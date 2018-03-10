قرقاش عن زيارة ولي عهد السعودية لبريطانيا: الدور التحريضي لقطر وإيران ضد الزيارة يائس ومعيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الدور التحريضي على حد تعبيره لكل من قطر وإيران ضد زيارة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان "التاريخية" لبريطانيا، جاء "معيبا ويائسا."

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ثقل السعودية ودورها المحوري كان بارزا في نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى بريطانيا، نجاح الرياض هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور السعودي وتعززه."

وتابع قائلا: "وأما الدور القطري والإيراني على الهوامش للتحريض ضد الزيارة التاريخية فجاء معيبا ويائسا، بإمكانك أن تساهم في كتابة التاريخ كما يفعل الأمير محمد بن سلمان، أو تكون مرتبكا منسيا، وفِي الحالة الثانية خير لك أن تصمت."