حصرياً.. شاهد ماضي وحاضر ومستقبل عفرين يدمّر

حصرياً.. شاهد ماضي وحاضر ومستقبل عفرين يدمّر

الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 10 مارس/آذار 2018; 10:45 (GMT +0400).
الجيش التركيتركياالأكراد
2:36

تركيا تصر على أنها تستهدف الإرهابيين وتحاول تجنب سقوط مدنيين.

(CNN)-- تظهر لقطات حصرية جديد التقطها طائرة بدون طيار القليل من ما تبقى من معبد عين دارة التاريخي في عفرين، والذي كان يشتهر بأسوده المنحوتة من الحجر، التي بقيت سليمة على مدى أكثر من 3 آلاف عام.

 

الجيش التركيتركياالأكراد