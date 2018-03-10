رئيس وزراء قطر السابق يتحدث عن التقارب مع إسرائيل: لم نضع خططا سرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق، إنه عاصر عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ بدايتها، لافتا إلى أن بلاده شاركت بالتقارب مع إسرائيل ونافيا عقد اجتماعات سرية أو وضع خطط سرية على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "عملية السلام عاصرتها منذ مؤتمر مدريد. وكنا متفائلين بالسلام ومؤمنين به وما زلنا، وشاركنا في التقارب مع اسرائيل، وتحملنا كل الانتقادات في ذلك الوقت، وكان هدفنا هو السلام. لكننا لم نعقد اجتماعات وراء الكواليس لا في البحر ولا في البر، ولَم نضع خططاً سرية."

وتابع قائلا: "لإرضاء الطرف الاسرائيلي وتقرباً للدول الكبرى على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة. وأنا نصحت في برنامج الحقيقة على تلفزيون قطر، وقبل ان تخرج للعلن بعض الحقائق عن التنازل عن الحقوق الفلسطينية والإسلامية في مدينة القدس بالذات، نصحت الّا نتنازل عن تلك الحقوق."

وأضاف: "وللأسف فإن هناك من منا اليوم من يقول إن موضوع القدس سيتباكى عليه العرب والمسلمون اسبوعين، ومن ثم سيقبل العرب بالواقع وبأبوديس عاصمة بدلاً من القدس. وانا أقول التاريخ لن يرحم فلا تضيعوا الحقوق من أجل أن يقال عنكم أصدقاء ومقربين وحلفاء."

من جهته علق سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي السعودي على تغريدات الشيخ حمد، حيث قال: "أنت تنصح العرب أن لا يتنازلوا عن الحقوق في مدينة القدس ب ’الذات!‘ ألستم أول من طعن مبادرة السلام العربية بالظهر؟ ألستم أول من قام بالتطبيع ورفعتم العلم الإسرائيلي بقطر فكنتم حصان طروادة الذي هدم عملية السلام؟ ألستم من أجبر فتيات قطر على تقديم الورود لبيريز؟ قليلًا من الخجل!"

وأردف القحاني في تغريدة منفصلة: "أنت قلت للقذافي في التسجيل الذي اعترفت بصحته أن علاقتكم مع إسرائيل للضغط على السعودية. وهل علاقتكم الحالية وتطبيعكم المستمر حتى وصل لمستوى أندية المدارس هو للصالح الفلسطيني؟ كان الكبار يسكتون على أكاذيبك لأنهم يعاملونك ك ’مراهق سياسي‘ أما الآن فنقول: وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده."