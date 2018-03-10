قرقاش يطالب تركيا باحترام سيادة الدول العربية والتعامل بـ"عقلانية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، السبت، أن العلاقات العربية التركية "ليست في أحسن حالاتها"، وشدد على أن العالم العربي "لن يُقاد من جواره"، مطالبا تركيا باحترام سيادة الدول العربية.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال قرقاش: "لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".

وأضاف أن "التعرض للدول العربية الرئيسية ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها". وتابع بالقول: "العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير".