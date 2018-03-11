أردوغان يعلن "استعادة" 850 كيلومترا مربعا في عفرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عن "استعادة" الجيش التركي لـ850 كيلومترا مربعا من منطقة عفرين، ضمن العمليات التي أعلنت عنها أنقرة ضد من وصفتهم بـ"التنظيمات الإرهابية" في الشمال السوري.

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وتابع أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "جنودنا يتقدمون الآن باتجاه مدينة عفرين وشارفوا على دخولها،" لافتا بالقول: "نحن لا نفعل ذلك للمتعة أو لاحتلال الأراضي وإنما فقط من أجل القضاء على هؤلاء الإرهابيين الذين يستهدفون بلادنا. سنطاردهم حتى النهاية."

وأضاف: "القاعدة وداعش وغيرهما من العصابات الملوثة أيديهم بالدماء هم منتجات وأداة مشروع عالمي، وعناصر هذه المنظمات الإرهابية لا يقتلون سوى المسلمين تقريبا، وفي هذا السياق يقدمون العديد من الحجج التي يستغلها أعداء الإسلام."