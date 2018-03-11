وزير من حزب الله: دول على رأسها السعودية تحاول التدخل بالانتخابات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اتهم حسين الحاج حسن، وزير الصناعة اللبناني، المنتمي لحزب الله، دولا عربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، على حد تعبيره بمحاولة التدخل في الانتخابات النيابية المزمع أن يشهدها لبنان في مايو/ أيار المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية على لسان الحاج حسن قوله: "لم يعد خافيا على أحد أن أميركا وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية ومن ورائهم إسرائيل، بدأوا يتدخلون في الانتخابات النيابية المقبلة، وهمهم واحد ألا وهو المقاومة في لبنان وكم ستكون شعبيتها وحضورها في المجلس النيابي، بدأوا يتكلمون عن ذلك علنا وبوضوح، ومن لم يصدق ذلك بعد فليتابع وسائل الإعلام."

وأضاف قائلا: "حصل أن بعض سفارات الدول الأوروبية أصدرت منذ عدة أيام بيانا يقول إنها زارت أحد الوزراء وتحدثت معه بشأن الانتخابات النيابية، وعندما انتبهوا إلى أن ما فعلوه خطأ إعلامي، قاموا بنفي هذا البيان، وكذلك بعض الدول العربية وعلى رأسهم السعودية، وكذلك اسرائيل وأميركا، يتحدثون عن الانتخابات المقبلة وعن نتائجها المتوقعة، وهم لا يتكلمون لا عن اقتصاد ولا عن دين عام ولا عن موضوع النفط والبنى التحتية ووجع الناس والبطالة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتحمل مسؤوليتها هذه الدول من خلال إشعالها للحرب في سوريا وما خلفته هذه الحرب من آثار على الاقتصاد اللبناني.."