ماتيس يحذر نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية
ماتيس يحذر الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و20 دقيقة.
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حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الأحد، نظام الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية، ملوحا بأن الولايات المتحدة قد تشن ضربة عسكرية ردا على ذلك مثل القصف الذي شنته على قاعدة الشعيرات العسكرية، في أبريل/ نيسان عام 2017، بعد اتهامها لنظام الأسد بقتل عشرات المدنيين السوريين في هجوم كيماوي على خان شيخون.
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