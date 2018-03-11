وزير العدل السعودي يحسم قضية "أحقية حضانة الأولاد"

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— حسم وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، السبت، قضية أحقية حضانة الأولاد، مؤكدا على أن "أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً."

جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية كتعميم لكافة المحاكم بالمملكة، وذكر فيه "إن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم (بإنهاء) إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع."

وذكرت التقرير أن الدراسة أوضحت "في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية."