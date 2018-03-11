السعودية.. استحداث دوائر بالنيابة متخصصة بالتحقيق في قضايا الفساد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وقال المعجب، في بيان، إن النيابة العامة "كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف المعجب أن "صدور موافقة الملك سلمان على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة". وتابع بالقول إن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية".

وأشاد المعجب بـ"الكفاءات القضائية" في النيابة العامة، وقال إن "النيابة العامة هي من تختص، حصرياً، بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي الموضوعي، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها".