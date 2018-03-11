الشيخة موزا: تهم دول الحصار "أكاذيب" وقلت لأولادي وهم صغار "لا تكذبوا لأن الكذب لا يدوم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصفت الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، التهم التي وجهتها من وصفتهم بـ"دول الحصار" إلى بلادها بـ"الأكاذيب" على حد تعبيرها، مؤكدة أنها لا "أساس لها."

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جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، السبت، على لسان الشيخة موزا في مقابلة مع مجلة باريس ماتش، الفرنسية نشرت نهاية فبراير/ شباط الماضي، حيث قالت: "عندما كان أولادي صغارا قلت لهم وهم لا يزالون يذكرون ذلك جيدا: لا تكذبوا أبدا، لأن الكذبة لا تدوم طويلا، ويوما ما ستدوي الحقيقة."

وتابعت بالقول: "عدد من أسرنا تعيش في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ولا يمكنهم محو هذه العلاقات بين عشية وضحاها.. حتى مع حصارهم لنا لا يمكنهم محو جيناتنا.. وأنا أعرف أشخاصا في هذه البلدان غاضبين مما جرى."

وأضافت: "مع الأزمة الحالية ازددنا قوة، وأصبحنا نركز على أنفسنا، وقطر اليوم أكثر اتحادا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي تنامت شعبيته،" منوهة أن الأزمة الراهنة "أبرزت الصفات المثلى التي يتميز بها قادتنا، وأن الشعب ممتن لهم، كما أن تلك الأزمة فتحت فصلا جديدا في تاريخنا، وهي بذلك تعد لحظة أساسية في الحياة السياسية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى."