"عملية سيناء".. جيش مصر يعلن اعتقال 3 قيادات تكفيرية ومقتل عسكريين وإصابة 6 آخرين

القاهرة، مصر (CNN)— أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الأحد، عن اعتقال ثلاثة قيادات تكفيرية على حد تعبيره، وذلك في العمليات التي يخوضها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري المصري في البيان الذي حمل رقم 15، أن العمليات أدت إلى "استهداف وتدمير 9 اهداف و3 سيارات دفع رباعي مفخخة، والقبض على 3 من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، والقضاء على 12 عنصرا تكفيرا مسلحا خلال تبادل إطلاق النياران عثر بحوزتهم على اسلحة."

وأضاف المتحدث أنه الجس تمكن أيضا من "اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا اكتشاف مخزن تحت الارض برفح عثر بداخله على 34 صاروخ و4 دانات أر بى جى، وضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد، واكتشاف وتدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية، وضبط وتدمير والتحفظ على 6 سيارات أنواع و32 دراجة نارية."