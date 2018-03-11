سقوط طائرة تركية في إيران بعد إقلاعها من الإمارات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سقطت طائرة ركاب تركية صغيرة، الأحد، في إيران خلال رحلتها من الإمارات العربية المتحدة إلى تركيا، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا من على متنها والبالغ عددهم 11 شخصا، وفقا لما أعلنته السلطات الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن حاكم مدينة كيار قدم علي مرداني قوله إن الطائرة سقطت في مرتفعات جبال هلن بمحافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب إيران، حيث قتل جميع ركابها وهم 8 ركاب و3 من أفراد الطاقم.

وأضاف أن الطائرة انطلقت من مطار مدينة الشارقة بالإمارات وكانت متجهة إلى إسطنبول عندما سقطت في إيران. وتابع بالقول إن الطائرة من نوع "بومباردييه 30" كندية الصنع. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن شهود عيان قولهم إن الطائرة سقطت في مرتفعات الجبال وشبت فيها النيران.