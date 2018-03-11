انفوجرافيك.. موقع سفارة أمريكا المحتمل بالقدس "جزء غربي وآخر بالأراضي غير المملوكة لأحد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن موقع السفارة الأمريكية في القدس تم تناوله مرارا في السابق لافتا إلى أن "جزء من السفارة، جزء من الموقع يقع في القدس الغربية وجزء فيما يعتبر بالأرض التي لا يمتلكها أحد،" ونعرض لكم في الأعلى رسم انفوجرافيك يوضح الموقع المحتمل للسفارة بالقدس.

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وأوضحت المتحدثة في تصريحات صحفية سابقة أن "هذه هي المنطقة التي كانت في السابق... تم تجريدها رسمياً من السلاح بين العامين 1949 و1967. تقع بين خطوط هدنة العام 1949. فيما يتعلق بالمسائل الأبعد من ذلك، مسألة الحدود ومختلف تلك المسائل، كلها تخضع لمفاوضات الوضع النهائي."