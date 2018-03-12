قرقاش: في أزمة قطر ظُلم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.. والرميحي يرد: شأن داخلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، جد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد، "ظلم" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "في أزمة قطر ظُلِم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، كما لم يُظلم قائد غيره، في وهم المكسب السياسي العابر، أسئ إلى سمعته وسيرته دون مراعاة لموقع أو دور أو تاريخ."

من جهته رد أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على تغريدة قرقاش، قائلا: "يبقى شأن قطري داخلي، وتورطكم فيه اخفيناه سنوات طوال وجاء الوقت لفضح اداوركم بعد تماديكم في حصار قطر والتحريض عليها في كل مكان."

ويذكر أن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حكم قطر في الفترة ما بين 27 فبراير/ شباط 1972 إلى 27 يونيو/ حزيران 1995، ولد العام 1932 وتوفي في الـ23 من أكتوبر/ تشرين الأول العام 2016.