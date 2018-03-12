ناشط لـCNN: النظام قسّم مناطق سيطرة "الثوار" بالغوطة لـ3 أجزاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الناشط الإعلامي، بلال أبوصلاح، والذي يقيم في الغوطة الشرقية، إن النظام السوري قام بتقسيم المناطق التي يسيطر عليها "الثوار" إلى ثلاثة أجزاء، وهو الأمر الذي تناقلته وسائل إعلام معارضة التي أكدت بدورها هذه التحركات للقوات السورية.

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وقال أبوصلاح في تصريح لـCNN إن قوات النظام والميليشيات الموالية لها قامت بمحاصرة منطقة دوما، التي تعتبر المنطقة الرئيسية لـ"الثوار" بالِإضافة إلى كونها خط إمداد مهم بالنسبة لهم، مضيفا أن منطقة حرستا أيضا عزلت عن باقي الغوطة الشرقية وعمد النظام أيضا على فصل البلدات والقرى التي تقع في وسط وجنوب الغوطة الشرقية، وفقا لأبوصلاح.

ويشار على أن وكالة الأنباء السورية الرسمية قالت في تقرير "إن وحدات الجيش قطعت بشكل كامل خطوط الإمداد والتحرك لعناصر المنظمات الإرهابية بين المناطق الشمالية والجنوبية للغوطة، الأمر الذي سيسرع هزيمة الإرهابيين في المنطقة."