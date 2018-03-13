ظريف: إيران أول من سيقف لجانب السعودية إن تعرضت لعدوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده ستكون أول من يقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في حال تعرضت الأخيرة لعدوان خارجي على حد تعبيره.

وزير الخارجية الإيراني لـCNN: ليس لدينا معركة لنخوضها مع السعودية.. وعدم الاستقرار في المنطقة سببه الفزع في المملكة 0:34

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال ظريف: "لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران،" مضيفا أن "السعوديين يريدون إقناع العالم أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم."

ويشار إلى أن تصريحات الوزير الإيراني تأتي خلال زيارة يجريها إلى باكستان للقاء مسؤولين يتقدمهم رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والخارجية في زيارة قالت الوكالة الإيرانية إنها تهدف لـ"تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والاقتصاد."