رئيس وزراء العراق يعلن إعادة فتح مطاري إربيل والسلمانية بإقليم كردستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، عن إعادة فتح مطاري إربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد " بعد استجابة السلطات المحلية في الغقليم لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين."

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جاء ذلك في اجتماع العبادي مع ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات اقليم كردستان العراق، حيث أصدر "امرا ديوانيا بعد استجابة السلطات المحلية في اقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين حسب الدستور، حرصا على تسهيل سفر المواطنين من خلال مطاري اربيل والسليمانية الدوليين، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات اقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية."

ووفق التدوينة المنشورة على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي، فإنه "سيتم ربط منظومة التحقق (البايسز) الخاصة بمطارات الاقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الاخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري اربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون."

ويذكر أن المطاران اغلقا أمام الرحلات الدولية بعد التوتر الذي شهدته كل من أربيل وبغداد على خلفية إجراء إقليم كردستان لاستفتاء الانفصال عن العراق.