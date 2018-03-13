النظام السوري يقسّم الغوطة الشرقية المحاصرة إلى ثلاثة أقسام

النظام السوري يقسّم الغوطة الشرقية لـ 3 أقسام

الحرب السورية
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
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قسّم النظام السوري وحلفاؤه الغوطة الشرقية إلى ثلاث أقسام بعدما كثّف الجيش السوري هجماته على المنطقة خلال نهاية الأسبوع، وذلك وفقاً للإعلام السوري وناشط من داخل الغوطة الشرقية.

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