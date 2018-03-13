شاهد.. آثار محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله

(CNN)-- انفجرت قنبلة، صباح الثلاثاء، بالقرب من قافلة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ما أدى إلى تضرر ثلاث سيارات. وقال إياد البزم، المتحدث باسم داخلية حماس، على فيسبوك، إن أحداً لم يصب بأذى في الهجوم.