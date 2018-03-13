(CNN)-- انفجرت قنبلة، صباح الثلاثاء، بالقرب من قافلة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ما أدى إلى تضرر ثلاث سيارات. وقال إياد البزم، المتحدث باسم داخلية حماس، على فيسبوك، إن أحداً لم يصب بأذى في الهجوم.
شاهد.. آثار محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله
آثار محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
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يظهر في الفيديو وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث، والحفرة الكبيرة التي تركها الانفجار.
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