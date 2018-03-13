كم تبلغ نسبة النساء السعوديات العاملات في شركات الوليد بن طلال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شدّد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على أهمية دور المرأة في مسيرته المهنية، قائلاً إن تمكينها كان هدفاً واضحاً وأكيداً أمامه، منذ بداية مسيرته المهنية.

وأشار الوليد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر الى النتائج التي توضح نسبة توظيف المرأة السعودية بعد ما يقارب 40 عاماً من العمل، قائلاً إنها وصلت الى 100 في المئة بمؤسسة "الوليد للإنسانية".

وأضاف الأمير السعودي في تغريدته، التي نشرها تعليقاً على فيديو لمؤسسته نُشر بالتزامن مع احتفالات العالم بيوم المرأة العالمي، أن نسبة توظيف المرأة بلغت كذلك 86% في المكتب الخاص، ونسبة 54% في المملكة القابضة.

يذكر أن نجم المرأة السعودية سطع عالياً خلال العام الماضي لتبدأ رحلة جديدة في المملكة. تعرّفوا أكثر إلى رحلتها في اجتياز الصعوبات والتحديات، في الفيديوجرافيك أعلاه.