روسيا تتوعد بالرد في حال تعرض جنودها في سوريا للخطر والجيش التركي يسيطر على 60٪ من عفرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، الثلاثاء، إن بلاده سترد في حال تعرض جنودها في سوريا للخطر، فيما أكد أن الوضع في الغوطة الشرقية يميل حاليا للاستقرار رغم محاولات خرق الهدنة من وقت لآخر، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية الحكومية.

في هذا الوقت، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غوطة دمشق تشهد هدوءا منذ نحو ست ساعات، وأفاد بأن مجموع المدنيين الذين قتلوا في الغوطة الشرقية منذ 18 فبراير/ شباط الماضي ارتفع إلى 1181 شخصا بينهم 244 طفلا، و164 سيدة.

وفي عفرين، أعلنت رئاسة الأركان التركية أن المدينة مخاصرة منذ 12 مارس الجاري ضمن عملية غصن الزيتون.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية إنه تمت السيطرة على مناطق ذات أهمية بالغة، مشيرة، نقلا عن الأركان التركية، إلى "تحييد 3393 إرهابيا منذ بدء العملية، مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم إلحاق الأذى بالمدنيين من أهل المنطقة."

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية تسيطر الآن على أكثر من 60 في المائة من مساحة المدينة، كما تمكنت من الوصول إلى مشارفها من الجهتين الشمالية والشرقية.