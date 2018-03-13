خبر عاجل

Close
تيلرسون بأول خطاب بعد إقالته: سأنقل صلاحياتي اعتبارا من منتصف الليلة لنائبي سوليفان

الجيش التركي يعلن محاصرة مدينة عفرين بسوريا

الجيش التركي يعلن محاصرة مدينة عفرين بسوريا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
تركياسورياالجيش التركي
شارك مع أصدقائك
الجيش التركي يعلن محاصرة مدينة عفرين بسوريا

صورة أرشيفية لمدرعات تركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت رئاسة الأركان التركية، الثلاثاء، أن القوات التركية تحاصر مدينة عفرين منذ الاثنين، وذلك ضمن العمليات التي أعلنت عنها في يناير/ شباط الماضي ضد "التنظيمات الإرهابية" في شمال سوريا.

CNNPlay Overlay

حصرياً.. شاهد ماضي وحاضر ومستقبل عفرين يدمّر 2:36

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية البيان الصادر عن الجيش وجاء فيه: "نتيجة للعمليات التي ضمن غصن الزيتون، تمت محاصرة مركز مدينة عفرين اعتبارا من 12 مارس/ آذار 2018، والسيطرة على مناطق ذات أهمية بالغة للعمليات التي ستعقبها."

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت إلى الآن عن "تحييد 3393 إرهابيا وأنها مستمرة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأبرياء من أهالي المنطقة، وأن العملية تسير بالشكل المخطط له."

 

تركياسورياالجيش التركي
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"hnoami","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"الجيش التركي يعلن محاصرة مدينة عفرين بسوريا","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/13","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}