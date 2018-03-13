الجيش التركي يعلن محاصرة مدينة عفرين بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت رئاسة الأركان التركية، الثلاثاء، أن القوات التركية تحاصر مدينة عفرين منذ الاثنين، وذلك ضمن العمليات التي أعلنت عنها في يناير/ شباط الماضي ضد "التنظيمات الإرهابية" في شمال سوريا.

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية البيان الصادر عن الجيش وجاء فيه: "نتيجة للعمليات التي ضمن غصن الزيتون، تمت محاصرة مركز مدينة عفرين اعتبارا من 12 مارس/ آذار 2018، والسيطرة على مناطق ذات أهمية بالغة للعمليات التي ستعقبها."

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت إلى الآن عن "تحييد 3393 إرهابيا وأنها مستمرة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والأبرياء من أهالي المنطقة، وأن العملية تسير بالشكل المخطط له."