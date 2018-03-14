(CNN) -- شباب في صف مدرسي عادي… ليسوا نشطاء معتادين، لكنهم يتعاونون مع CNN على أمل تغيير العالم، لوضع حد لسم قديم، وهو العبودية.
يوم الحرية.. من داخل صف مدرسي في أبوظبي
يوم الحرية.. من داخل صف مدرسي في أبوظبي
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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بالنسبة لكل واحد من هؤلاء الطلاب، الحرية تعني أمراً مختلفاً، لكن مثلنا جميعاً، هي تعني كل شيء.
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