يوم الحرية.. من داخل صف مدرسي في أبوظبي

يوم الحرية.. من داخل صف مدرسي في أبوظبي

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
الطريق إلى الحريةأبوظبيالإمارات العربية المتحدةعبودية
1:51

بالنسبة لكل واحد من هؤلاء الطلاب، الحرية تعني أمراً مختلفاً، لكن مثلنا جميعاً، هي تعني كل شيء.

(CNN) -- شباب في صف مدرسي عادي… ليسوا نشطاء معتادين، لكنهم يتعاونون مع CNN على أمل تغيير العالم، لوضع حد لسم قديم، وهو العبودية.

الطريق إلى الحريةأبوظبيالإمارات العربية المتحدةعبودية