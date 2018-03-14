أمريكية تحت حصار الغوطة الشرقية: دور الأمومة هنا هو الأصعب

شاهد.. أمريكية في الغوطة الشرقية تتحدث مع CNN

الحرب السورية
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
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2:17

ديانا لين، أمريكية من ميشيغان في الـ44 من عمرها، عالقة في جحيم سوريا، وتريد من الرئيس الأمريكي أن ينقذ الغوطة الشرقية.

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