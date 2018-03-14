أردوغان: القوات التركية ستدخل عفرين اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن القوات التركية ستدخل مدينة عفرين، الأربعاء، ضمن العمليات التي أعلن عنها الجيش التركي ضد من وصفهم بـ"التنظيمات الإرهابية" شمال سوريا وأطلق عليها اسم عمليات "غصن الزيتون."

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وأضاف اردوغان في خطاب متلفز إن العمليات أسفرت للآن عن "تحييد 3444 إرهابياـ ونحن الآن أقرب إلى مركز مدينة عفرين ونأمل أن تقون تحت السيطرة بنهاية اليوم."

ويذكر أن قيادة الأركان التركية بينت أن عملية غصن الزيتون التي انطلقت في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الماضي، لتحييد عناصر تنظيمي "بي كا كا / ي ب ك" وداعش الإرهابيين، وإنقاذ الشعب الصديق والشقيق في المنطقة من الظلم والضغوط، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار على الحدود التركية السورية.