بروز فيديو لإعلامي لبناني يهاجم قناة الجزيرة.. وقرقاش: مبدع كعادته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز مقطع فيديو للإعلامي اللبناني، نديم قطيش، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، انتقد فيه قناة الجزيرة والقطرية والطريقة التي تناقلت فيها خبر زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا.

وسخر قطيش في برنامجه الذي يبث على قناة الحدث، حيث قال: "تظاهرات حاشدة ومنددة قوبلت بها زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا!! جحافل وبسبب ضخامة التظاهرات الإعلام ما قدر إلا أن يغطيها وتم نقلها مباشرة على الهواء.. صحيح أنها مظاهرة من شخص واحد ولكنها مظاهرة، والإعلام الرصين من واجبه ينقلها بكل موضوعية وبكل حياد.. هذا الصحفي والمتظاهر في الوقت ذاته!!"

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بتغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نديم قطيش مبدع كعادته في وصف هوس ’الجزيرة‘ والإعلام المملوك من الدوحة بالنظر الي العالم من ’خرم‘ أزمة قطر، لعل أهم ضحايا الأزمة الضرر الذي طال مهنية هذه القناة ومذيعيها."