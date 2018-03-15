بشار الأسد.. سبعة أعوام من الطغيان
بشار الأسد.. سبعة أعوام من الطغيان
الحرب السورية
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
3:28
قد يتفاخر بدكتاتوريته المبطنة.. لكن ليس هناك قائد لطخ يديه بالدماء بقدر بشار الأسد في هذا الزمن.
قد يتفاخر بدكتاتوريته المبطنة.. لكن ليس هناك قائد لطخ يديه بالدماء بقدر بشار الأسد في هذا الزمن.
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