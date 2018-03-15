بشار الأسد.. سبعة أعوام من الطغيان

بشار الأسد.. سبعة أعوام من الطغيان

الحرب السورية
آخر تحديث منذ44 دقيقة.
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3:28

قد يتفاخر بدكتاتوريته المبطنة.. لكن ليس هناك قائد لطخ يديه بالدماء بقدر بشار الأسد في هذا الزمن.

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