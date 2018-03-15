شاهد.. نزوح الآلاف من الغوطة الشرقية عبر حمورية

نزوح الآلاف من الغوطة الشرقية عبر حمورية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و10 دقيقة.
ريف دمشقدمشقسورياالعنف بسوريا
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رجال ونساء وأطفال شوهدوا وهم ينزحون سيراً على الأقدام وعلى متن شاحنات عبر ممر حمورية

(CNN)—نزح الآلاف من الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية باتجاه مناطق سيطرة النظام عبر ممر حمورية.

ريف دمشقدمشقسورياالعنف بسوريا