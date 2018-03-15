هذا معاوية.. أحد الصبية التي بدأت الثورة السورية من أجلهم

2:28

لو عاد به الوقت، يقول إنه كان سيكتب تلك العبارات على الحائط مرة أخرى.. معاوية صواصنة هو أحد الخمسة عشر مراهقاً الذين اعتقلتهم قوات الأمن في مدينة درعا قبل اشتعال الثورة.