هذا معاوية.. أحد الصبية التي بدأت الثورة السورية من أجلهم
هذا معاوية.. أحد صبية بداية الثورة السورية
الحرب السورية
آخر تحديث منذ5 دقائق.
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لو عاد به الوقت، يقول إنه كان سيكتب تلك العبارات على الحائط مرة أخرى.. معاوية صواصنة هو أحد الخمسة عشر مراهقاً الذين اعتقلتهم قوات الأمن في مدينة درعا قبل اشتعال الثورة.
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