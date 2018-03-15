هذا معاوية.. أحد الصبية التي بدأت الثورة السورية من أجلهم

هذا معاوية.. أحد صبية بداية الثورة السورية

الحرب السورية
آخر تحديث منذ5 دقائق.
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لو عاد به الوقت، يقول إنه كان سيكتب تلك العبارات على الحائط مرة أخرى.. معاوية صواصنة هو أحد الخمسة عشر مراهقاً الذين اعتقلتهم قوات الأمن في مدينة درعا قبل اشتعال الثورة.

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