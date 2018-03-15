حمد بن جاسم: كل دول الخليج مرت بتغييرات في الحكم منها ما وصل للقتل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق وزير الخارجية السابق، الخميس، إن اتهام قطر فقط بتغيير الحكم هو "استخفاف بعقول الشعوب الخليجية"، مؤكدا أن التغيير في قطر حقق نتائج إيجابية.

وقال حمد بن جاسم، عبر حسابه على تويتر، إن "كل دول الخليج مرت بتغييرات في الحكم منها من كان سلمي ومنها من كان بمساعدة الأجنبي، ومنها من كان بالقوة، والقوة تشمل عدة أوجه تصل إلى حد التخلص بالقتل والتاريخ القريب وليس البعيد شاهد على ذلك".

وأضاف: "إذا بعض التغييرات في دول الخليج أدت الى تقدمه، فالتغيير الذي حصل في قطر يتناسون نتائجه الايجابية التي حصلت على جميع الأصعدة للوطن والمواطن أثناء قيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد". وتابع بالقول إن "التاريخ القريب شاهد على ما أقول واتهام قطر فقط بتغيير الحكم هذا استخفاف بعقول الشعوب الخليجية".