قطر تشتري 6 طائرات موجهة "تكتيكية" من تركيا

الدوحة، قطر (CNN)— أعلنت قطر، الخميس، عن شرائها لست طائرات دون طيار "تكتيكية" تركية من طراز بيرقدار تي بي 2، لإدخالها إلى الخدمة العسكرية وفقا لما نقلته وكالة لأنباء القطرية الرسمية.

ونقلت الوكالة على لسان العميد محمد عويضة محمد الرمزاني قائد مركز الاستطلاع والمراقبة القطري، قوله: "إن الطائرات الجديدة قادرة على حمل أسلحة وذخيرة متنوعة، وتعتبر رافدا جديدا في طريق تحديث وتطوير منظومة القوات المسلحة، وأنها ستصل إلى الدوحة قريبا،" لافتا إلى أن دولة قطر هي الدولة الأولى التي تستقطب هذا النوع من الطائرات من خارج منظومة القوات المسلحة التركية.

وأضاف: "هي إحدى أكبر شركات التصنيع العسكري التركية والمتخصصة في إنتاج الطائرات دون طيار ذات الفاعلية الكبيرة.. وتم اختيار هذا النوع لقدرته العالية سواء في مجال الاستطلاع أو القتال،" منوها بأن "مركز الاستطلاع والمراقبة يعمل على خطة تدريبية شاملة لتأهيل الكادر البشري، والعمل على تطويره بما يتوافق مع أحدث التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، وأن المركز ينظر إلى المستوى التقني والفني في عملية اختيار المرشحين للانضمام إليه."