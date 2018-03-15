بالذكرى الـ7 للحرب السورية.. الأسد من تسلمه الرئاسة إلى الثورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ينظر السوريون، الخميس، إلى دخول العام الثامن من الحرب التي تشهدها بلادهم والتي بدأت في الـ15 من مارس/ آذار العام 2011، ونستعرض لكم فيما يلي رسم انفوجرافيك يوضح أبرز محطات الرئيس السوري، بشار الأسد.
- العام 2000: تسلم بشار الأسد منصب الرئاسة السورية بعد وفاة والده حافظ الأسد.
- العام 2005: انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.
- العام 2011: أنشق عسكريون سوريون وشكلوا ما بات يعرف بالجيش السوري الحر في 29 يوليو/ تموز 2011.
- العام 2013: أكثر من 200 ألف قتيل سقطوا بالحرب الأهلية، واتهم النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية.
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