بدء تصويت المصريين المقيمين بالخارج بالانتخابات الرئاسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأ المصريون المقيمون بالخارج، فجر الجمعة، بالتصويت على الانتخابات الرئاسية، وكان المقيمون بنيوزلندا أول من بدأوا بإدلاء أصواتهم، وفقا لما نقله التلفزيون المصري الرسمي.

ونقل تقرير التلفزيون على لسان سفير مصر بنيوزلندا، طارق الوسيمي، قوله: "هناك اقبال كبير من قبل الناخبين في اللحظات الاولى من التصويت،" لافتا إلى أن مقر صناديق الاقتراع يقع بالسفارة المصرية بولينجتون.

ويذكر أن المنافسة بسباق الرئاسة المصرية انحصر بين مرشحين اثنين فقط، الأول هو الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي والثاني موسى مصطفى موسى، في ثالث انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير.