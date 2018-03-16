وزير الدفاع الأمريكي من البحرين: أدلة على محاولة تدخل إيران بانتخابات العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الجمعة، إن هناك أدلة على أن السلطات الإيرانية تحاول التدخل في الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع عقدها في مايو/ أيار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي خلال زيارة للبحرين، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية: "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال على الانتخابات العراقية وهذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات".

وأضاف "ليست مبالغ قليلة من المال تستخدمها إيران في العراق على ما نعتقد وهذا في رأينا غير مفيد للغاية،" معبرا عن إدانته لمحاولات إيران زعزعة أمن واستقرار المنطقة.